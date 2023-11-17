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Spor

2023 Golden Boy ödülünü Bellingham kazandı

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, 2023 Golden Boy ödülünü kazanan isim oldu.

18:18 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 18:18 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jude Bellingham

Jude Bellingham

Detaylar geliyor...

#Real Madrid
#Jude Bellingham
#2023 Golden Boy
30 dakika önce
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