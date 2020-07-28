Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.

Yedi kulüp talepte bulundu

Süper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.

Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsın Kulüpler Birliği Vakfı olağan toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılan toplantıda; yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri masaya yatırıldı."Kulüpler küme düşürülmesin istiyor"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Sepil'in basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.""Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz""Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz."'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir"Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık""TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Digitürk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz.""Yabancı kuralının ertelenmesini önereceğiz""Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz. Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesini önereceğiz.""Hacama limitleri kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor""TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz.""Rezerv lig için federasyondan dönüş olmadı""Nasıl daha fazla Türk oyuncu hazırlarız diye düşünüyoruz ama onları maalesef oynatamıyoruz. Süper Lig kulüplerindeki arkadaşlara oynama imkanı vermemiz lazım. Rezerv lig için ne kadar görüşme yaptıysak, şu ana kadar federasyondan dönüş olmadı."

Çebi: Küme düşme kaldırılsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.

00:54 dk 28 Temmuz 2020 Yeni Şafak Bu sezon küme düşme kaldırılsın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istediğini söyledi.





21 takımlı lig nasıl olacak?

Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.

42 hafta oynanacak

Süper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek.

"Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.

Süper Lig için '21 takım' önerisi Başkan Fatih Mert yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli futbolcuların bu süreçte evlerinde kalarak kendi imkanları dahilinde antrenmanlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Futbolcularımız teknik direktörünümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Tesislerimize de çok az sayıda personelimiz mecburi işler nedeniyle geliyor. Personelimizi sokağa çıkarmamak için kulübümüzde bütün önlemleri aldık" diye konuştu.Mert, liglerin tekrar ne zaman başlayacağına ilişkin de "Bu şekilde ligin nisan ayı içerisinde başlayacağına inanmıyorum, başlayamaz. Çünkü örnekler var; Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe'de var, Hes Kablo Kayserispor'da böyle bir haber var. Yurt dışına giden teknik direktörler var. Bunların zaten iyileşme süreci, artı geldiklerinde de karantina süreci...Şimdi zaten bunlarla ilgili bir şey yapılsa nisan sonunu bulur" ifadelerini kullandı. "Bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor"Henüz Kovid-19 salgınının en üst noktaya ulaşmadığını, sürecin nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını aktaran Fatih Mert, "Avrupa'da daha kötü salgın var. Biz alınan karara uymak zorundayız. Devletimiz nasıl derse biz ona göre hareket etmek zorundayız. Artık bu sene liglerin devam etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor" şeklinde görüş belirtti.Futbol yetkililerinin halen liglerin başlamasına yönelik tarih veremediğini vurgulayan Fatih Mert, şöyle konuştu;"Gençlik ve Spor Bakanımız da Sağlık Bakanımız da kesin bir tarih veremiyor. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı; o da kesin bir şey söyleyemiyor; üç senaryodan bahsediyor, uygulanmazsa bu senenin yok sayılmasını söylüyor. Şimdi Türkiye'de Avrupa ülkelerinden iklimsel şartlar daha farklı haziran ayında burada maç oynanmaya kalkıldığı zaman 30-35 derece sıcaklık olan iller var. Bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Biz kendi görüşümüzü söylüyoruz ama bekliyoruz tabii ki. Bu işin kararı Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dışında UEFA ve FIFA'dan gelecek. Biz de gelecek kararı bekliyoruz."Rıza Çalımbay: Maçlar Antalya’da oynansın"Ligler 21 takımla oynanmalı"Süper Lig'in bu sezon ne olacağıyla ilgili Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" dedi.Fatih Mert, şöyle devam etti;"Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler 20 takımla oynanıyor. Premier Lig, Fransa ligi 20 takımla oynanıyor. İtalya ligi Seri A 20 takımla oynanıyor. La Liga 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye bir takım düşerek 20 takıma çevrilmiş olabilir. Alttaki takımların da bu şekilde 1. ve 2. ligden gelecek takımların da hakkı yenilmemiş olur."Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken Süper Lig önerisi: Bu haliyle tescil edilebilir"Şampiyonluk play-off ile belirlenebilir"Süper Lig'de şampiyonun nasıl belirleneceğine ilişkin de Fatih Mert, şunları dile getirdi;"Şampiyonluk yarışında 4 takım görünüyor. Bu 4 takım seneye ligler başlamadan bir-iki hafta önce bir play-off yapabilir, neden olmasın. Deniyor ki TFF'nin kuralları içerisinde yok. Yani şu yaşadığımız ortamla ilgili de dünyanın hiç bir yerinde böyle yazılı bir kural yok. Şimdi biz iş yerlerimize gidemiyoruz, iş yerlerimizi açamıyoruz evden dışarı çıkamıyoruz. Ben Ankara'da 75 yaşında babam ve annemin yanına gidemiyorum. Aramızda iki kilometre mesafe var. Evlerine gidip göremiyorum, çünkü taşıyıcı olabiliriz diye. Yani dünyada bugüne kadar bilinen 200 senedir yaşanmamış bir olay yaşanıyor, belki daha kötüsü yaşanıyor. Şimdi 'TFF kurallarında yok' diye olmaz diye bir şey yok. Burada hakkaniyet ölçüsünde ligden düşme kaldırılabilir. Bu sene için alttan gelecek takımlar bir üst lige çıkarılabilir."Fatih Mert, ligin devam etmesi halinde yazın maçların oynanmasının çok zor olacağını, ağustos ayında önümüzdeki sezonun futbol takvimi öncesinde kısa bir play-off müsabakasının yapılmasının daha doğru olduğunu kaydetti.Başkan Fatih Mert, koronavirüs mücadelesi sırasında insanların futbolcu transferi düşünecek durumda olmadığını, yeni transfer koşullarının da hayatın normal seyrine dönmesinden sonra belirleneceğini söyledi.

Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir

21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.

Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.

Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.







