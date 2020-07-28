'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'küme düşme kaldırılsın' çıkışı, 21 takımlı Süper Lig tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu senaryonun gerçekleşmesi aynı zamanda altyapı oyuncularının da önünün açılması anlamına geliyor. Peki küme düşmenin kaldırılması durumunda yeni sezonda neler değişecek? Konuyla ilgili detaylar haberimizde.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.
Yedi kulüp talepte bulundu
Süper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.
Çebi: Küme düşme kaldırılsın
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.
21 takımlı lig nasıl olacak?
Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.
42 hafta oynanacak
Süper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek.
"Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.
Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir
21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.
Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.
Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.
Yorum