Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
28. Balkan Karate Şampiyonası Bosna Hersek'te sona erdi

28. Balkan Karate Şampiyonası Bosna Hersek'te sona erdi

17:331/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Milli karateciler, şampiyonada toplamda 30 madalya elde etti.
Milli karateciler, şampiyonada toplamda 30 madalya elde etti.

Milli sporcular, Bosna Hersek'te düzenlenen 28. Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Banja Luka şehrinde yapılan ve 11 ülkeden 343 karatecinin mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

Türkiye'nin 60 kişiyle temsil edildiği organizasyonda milli sporcular, 12 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, büyük bir başarı elde ettiklerini ve madalya sıralamasında zirvede yer aldıklarını belirtti.

Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Taşdemir, "Sporcularımızın azmi ve teknik ekibimizin özverili çalışması bu başarının temelini oluşturdu. Ayrıca organizasyonda görev alan hakemlerimiz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Elde edilen sonuçtan dolayı tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

#Karate
#Bosna-Hersek
#Spor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara iftar vakti 1 Mart: Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor? 2026 Ankara Ramazan İmsakiyesi