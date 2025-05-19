5 yıldızlı şampiyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir ile 1, G.Saray ile 3 sezondur şampiyon olarak 4 kez bunu başaran 3. teknik adam oldu. Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en çok kupa gören isim olan Buruk şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti. Buruk toplamda da 22 kupa ile bu alanda zirvede yer alıyor.