5 yıldızlı şampiyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Kupası’ndan sonra ligde 25. zafer turunu atan Cimbom, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park’ı bayram yerine çevirdi.
Süper Lig’de şampiyonluğun düğümü 36. haftada çözüldü. Lider Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele 3-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste 3. toplamda 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılılar adına sahneye çıkan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, attıkları gollerle şampiyonluk maçına damga vurdular. Seyrantepe’de kapalı gişe oynanan mücadelede taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, maça oldukça istekli başladı.
ÖNCE OSİMHEN, SONRA BARIŞ
Rakibini ön alan presiyle boğan sarı-kırmızılılar, kaptıkları topu hızlıca kaleye taşımaya çalıştılar. 26. dakikada Sara’nın sağ taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla gol perdesini araladı: 1-0. Nijeryalı oyuncunun gol anonsunu 3 yaşındaki kızı Hailey yaptı. 29’da Torreira kaptığı topu Barış Alper’e aktarırken, genç yıldız fileleri havalandırdı: 2-0.
MUSLERA'DAN PENALTI GOLÜ
Maçın ikinci yarısında ise daha kontrollü bir oyun oynandı. 87. dakikada Morata, kaleci Bilal’in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu VAR’da izleyen hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 89’da beyaz noktanın başına Galatasaray kalecisi Muslera geçerken, Uruguaylı file bekçisi maçın skorunu ilan etti: 3-0. Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, maç sonu büyük sevinç yaşarken, Rams Park tarihi gecelerden birini yaşadı. Cimbom, kalan 2 haftada deplasmanda Göztepe ve evinde Başakşehir’le karşılaşacak.
Rams Park'ta şov gecesi
Galatasaray, şampiyonluğun tescillendiği Kayserispor maçında tribünleri hınca hınç doldurdu. G.Saraylı futbolcular sahaya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Renkli görüntülerin yaşandığı tribünlerde de “Niyet hayır, akıbet hayır, iyiler mutlaka sonunda kazanır” yazılı pankart açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen’in transfer edilmesi için "Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor" tezahüratı yaptı.
BİRÇOK ŞEHİRDE KUTLANDI
Maçta 90 dakika hiç susmayan Galatasaray taraftarları, bitiş düdüğüyle birlikte ise şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Futbolcular, 5 yıldızlı tişörtlerle sahaya çıkarak bayraklarla tribünleri selamladı. Ardından saha içine kurulan platforma çıkan oyuncular, DJ eşliğinde marşlar ve şarkılar söyledi. Bu anlarda oyuncuların aileleri de kendilerine eşlik etti. Led ekranlardan Aslan görselleri ve 5 yıldızlı logoları yansıtılırken, stadın üstüne de 5 yıldızlı pankart açıldı. Stat dışına taşan kutlamaların yanı sıra birçok şehirde meydanlarda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.