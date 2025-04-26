9 şehirde 510 güreşçi: Tek hedef şampiyonluk

Güreşçilerimiz şampiyonluk için sıkı çalışıyor.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre 9 kamp merkezinde toplam 510 sporcu, şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Milli güreşçiler, hazırlıklarını 9 kentte düzenlenen kamplarda sürdürüyor.
Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, "yolumuz şampiyonluk" mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.
Kamplar büyükler, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.
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