A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ve Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.





Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak. Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.





KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi.





Kura çekimine 4. torbadan dahil olan Ay-yıldızlılarımız, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ön Elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile birlikte C Grubu’nda yer aldı.





Kura çekimi ile birlikte gruplar ise şu şekilde oluştu:

A Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Gürcistan, Ön elemelerden gelecek takım, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Ön elemelerden gelecek takım

C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, Ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, Ön elemelerden gelecek takım, Ön elemelerden gelecek takım

G Grubu: Ön elemelerden gelecek takım, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya





Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacaklar.





Organizasyonda A Erkek Milli Takımımız ilk tur maçlarını 24 Kasım 2025 - 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.



