A Milli Takım'da İspanya hazırlıkları başladı: Üç futbolcu antrenmanda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Bulgaristan’a karşı aldığı zaferin ardından rotasını İspanya ile oynanacak E Grubu son maçına çevirdi. Takım, hazırlıklarına İstanbul’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.





Oyuncular iki farklı programa ayrıldı

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde, Bulgaristan maçına ilk 11’de başlayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer grup ise sahada pas ve tempo odaklı bir çalışma yürüttü. Montella, özellikle geçiş hızının artırılması için oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.





Taktik tekrarlar ve dar alan oyunları

Isınma bölümünün ardından pas organizasyonlarına geçildi. Güçlü rakip İspanya’ya karşı tempo ve top hakimiyetinin önemine dikkat çeken teknik ekip, dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı. Bu bölümde hızlı karar verme ve baskı presi ön plana çıkarıldı.





Üç oyuncu idmanda yok

Bulgaristan maçında sol kasığında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrasında ağrıları artan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugünkü çalışmaya katılmadı. Üç futbolcu için medikal takip ve değerlendirme süreci federasyonun sağlık ekibi tarafından sürdürülüyor.



















