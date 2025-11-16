A Milli Takım'da İspanya hazırlıkları başladı: Üç futbolcu antrenmanda yer almadı

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda gruptaki son maçında Türkiye deplasmanda İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu çalışmada yer almadı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Bulgaristan’a karşı aldığı zaferin ardından rotasını İspanya ile oynanacak E Grubu son maçına çevirdi. Takım, hazırlıklarına İstanbul’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde, Bulgaristan maçına ilk 11’de başlayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer grup ise sahada pas ve tempo odaklı bir çalışma yürüttü. Montella, özellikle geçiş hızının artırılması için oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.
Isınma bölümünün ardından pas organizasyonlarına geçildi. Güçlü rakip İspanya’ya karşı tempo ve top hakimiyetinin önemine dikkat çeken teknik ekip, dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı. Bu bölümde hızlı karar verme ve baskı presi ön plana çıkarıldı.
Bulgaristan maçında sol kasığında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan ile karşılaşma sonrasında ağrıları artan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bugünkü çalışmaya katılmadı. Üç futbolcu için medikal takip ve değerlendirme süreci federasyonun sağlık ekibi tarafından sürdürülüyor.