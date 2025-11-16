Yeni Şafak
Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

16:3516/11/2025, Pazar
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Litvanya maçı öncesi kadrosunda zorunlu düzenlemeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, orta sahaya Hamza Akman dahil edildi.


A Milli Takım’a davet edilen iki genç oyuncu

Ümit Milli kadroda yer alan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek, teknik ekibin kararıyla A Milli Takım aday kadrosuna yükseltildi. Böylece iki isim, Litvanya karşılaşmasında takımdan ayrı olarak A Milli Takım kampına katılacak.


Grubun lideri Türkiye

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde mücadele ettiği H Grubu’nda dört maç sonunda topladığı 8 puanla zirvede bulunuyor.


Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlıların Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Kaleciler:
Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol)
Savunma:
Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
Orta saha:
Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol)
Forvet:
Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)



