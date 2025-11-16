Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Litvanya maçı öncesi kadrosunda zorunlu düzenlemeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, orta sahaya Hamza Akman dahil edildi.

Ümit Milli kadroda yer alan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek, teknik ekibin kararıyla A Milli Takım aday kadrosuna yükseltildi. Böylece iki isim, Litvanya karşılaşmasında takımdan ayrı olarak A Milli Takım kampına katılacak.