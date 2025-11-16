İspanya maçı öncesi önemli kayıp! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde play-off aşamasına yükselme hedefine ulaştıktan sonra, E Grubu'ndaki son maçı olan İspanya deplasmanı öncesinde kadroda önemli bir kayıp yaşadı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre kaptan Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık geçirmesi üzerine, teknik heyet tarafından aday kadrodan çıkarıldı.