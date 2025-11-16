Yeni Şafak
İspanya maçı öncesi önemli kayıp! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İspanya maçı öncesi önemli kayıp! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

15:4016/11/2025, Pazar
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasını garantileyen A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile oynayacağı E Grubu'ndaki son ve kritik maç öncesinde kadroda zorunlu değişikliklere gitti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde play-off aşamasına yükselme hedefine ulaştıktan sonra, E Grubu'ndaki son maçı olan İspanya deplasmanı öncesinde kadroda önemli bir kayıp yaşadı.


TFF'nin yaptığı açıklamaya göre kaptan Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık geçirmesi üzerine, teknik heyet tarafından aday kadrodan çıkarıldı.


Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmasının ardından, Ümit Milli Takımımızda forma giyen iki genç yetenek, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.




