İspanya maçı öncesi önemli kayıp! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasını garantileyen A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile oynayacağı E Grubu'ndaki son ve kritik maç öncesinde kadroda zorunlu değişikliklere gitti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmasının ardından, Ümit Milli Takımımızda forma giyen iki genç yetenek, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.