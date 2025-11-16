Yeni Şafak
Bulgar basınından Türkiye maçı yorumu: Biz futbolun cücesiyiz

10:1116/11/2025, Pazar
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etmesi, komşu ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Bulgaristan basını, üst üste alınan beşinci mağlubiyet sonrasında milli takımlarını sert bir dille eleştirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla geçmesi, komşu ülkede gündem oldu. 

Bulgaristan basını, ay-yıldızlılar karşısında alınan mağlubiyetten çok, eleme grubunda henüz puan alamadan üst üste alınan beşinci yenilgiye odaklandı. 

Bulgar gazeteleri ve spor siteleri, eleştirilerini keskin bir dille aktardı. İşte o manşetlerden bazıları:

TopSport: "Bulgaristan eleme turlarında üst üste beşinci mağlubiyetini aldı, ancak bu sefer biraz daha onurlu bir yenilgi."

Lupa BG: "Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0"

Gol.bg: "Biz resmi olarak futbolun cücesiyiz."

24 Часа: "Milli Takımımızın elemelerdeki en küçük yenilgisi - Penaltı ve kendi kalesine golle 2-0 Türkiye'ye."

#Türkiye
#Bulgaristan
#Futbol
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
