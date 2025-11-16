İspanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda İspanya ile yapacağı zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. FIFA kokartlı tecrübeli Alman hakem Felix Zwayer, bu kritik karşılaşmada düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda karşılaşacağı İspanya maçına hazırlanırken, müsabakanın hakemi de açıklandı.
UEFA tarafından yapılan atamaya göre, karşılaşmayı deneyimli Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.
Mücadele 18 Kasım Salı günü oynanacak.