İspanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

UEFA tarafından yapılan atamaya göre, karşılaşmayı deneyimli Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.