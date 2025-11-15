Vincenzo Montella iki futbolcusunu işaret etti: 'Onları İspanya maçına sakladım'

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti ve play-off oynamaya hak kazandı. Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

'O şanssızlığımızdan dolayı ikinci gidiyoruz'

"Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır."

'Kim oynarsa oynasın performans gösterecek'

"Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz play-offlar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam..."





'Riske girmemek lazım'

"Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum."

'Bizi çok üzdü'

"Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü."





'İspanya maçına sakladım'

"Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'yü İspanya maçına sakladım. İki oyuncumuzun da agresif yapıda futbol stili var. 5 dakika bir süre alsalar ben o riski göze almadım."



















