Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası yolunda play-off biletini kaptık: Türkiye 2-0 Bulgaristan (ÖZET)

Dünya Kupası yolunda play-off biletini kaptık: Türkiye 2-0 Bulgaristan (ÖZET)

21:5315/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol sonrası futbolcularımızın yaşadığı sevinç.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol sonrası futbolcularımızın yaşadığı sevinç.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti ve play-off bileti almaya hak kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev (K.K) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.


PLAY-OFF BİLETİNİ ALDIK

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-0 kazandı. Milliler grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve play-off bileti almaya hak kazandı.



Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev (K.K) attı.


Son maçlar öncesinde 12 puanla ikinci sırada yer alan A Milli Takımımız, 15 puanlı lider İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesi halinde lider bitirerek Dünya Kupası bileti alacak.

Milli oyuncularımızın gol sonrası yaşadığı sevinç.
İSPANYA MAÇINDA YOK

Sarı kart gören orta saha oyuncuları İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Başarılı isim, İspanya karşısında forma giyemeyecek.


TÜRKİYE - BULGARİSTAN İLK 11'LER
Türkiye:
Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.
Bulgaristan:
Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

Kaçan gol pozisyonu sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi.

12' Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.


18' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Dimitar Mitov ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Hakan Çalhanoğlu gol sonrası asker selamı verdi.

22' Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta Dimitar Mitov köşeden topu kornere çelmeyi başardı.


41' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kiril Despodov'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

İKİNCİ YARI

47' İsmail Yüksek'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

56' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


58' Georgi Rusev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top direkten geri geldi.


62' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Dimitar Mitov topu kornere çelmeyi başardı.


83' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Atanas Chernev'in ters vuruşunda meşin yuvarlak Dimitar Mitov'un sağından ağlarla buluştu: 2-0.


TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ SONUCU

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ ÖZETİ
Türkiye - Bulgaristan maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
- Şehitler için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.


- Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.


Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.


A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.


- Maça büyük ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.


- Hakan Çalhanoğlu 3. sıraya yükseldi

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında attı. Hakan, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.


- Atakan Karazor ilk kez milli formayı giydi

Atakan Karazor, A Milli Takım formasını ilk kez Bulgaristan karşısında giydi.


Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.


- Merih Demiral 60. maçına çıktı

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, ay-yıldızlı formayla 60. maçına Bulgaristan karşısında çıktı. Merih, forma giydiği 60 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.


DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU

#Türkiye
#Bulgaristan
#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?