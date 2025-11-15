Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-0 kazandı. Milliler grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve play-off bileti almaya hak kazandı.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu: A Milli Takımımız Dünya Kupası için play-off oynayacak

18' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Dimitar Mitov ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.