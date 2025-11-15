A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti ve play-off bileti almaya hak kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev (K.K) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-0 kazandı. Milliler grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve play-off bileti almaya hak kazandı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev (K.K) attı.
Son maçlar öncesinde 12 puanla ikinci sırada yer alan A Milli Takımımız, 15 puanlı lider İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesi halinde lider bitirerek Dünya Kupası bileti alacak.
Sarı kart gören orta saha oyuncuları İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Başarılı isim, İspanya karşısında forma giyemeyecek.
4' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
12' Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
18' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Dimitar Mitov ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22' Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta Dimitar Mitov köşeden topu kornere çelmeyi başardı.
41' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kiril Despodov'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.
47' İsmail Yüksek'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
56' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
58' Georgi Rusev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top direkten geri geldi.
62' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Dimitar Mitov topu kornere çelmeyi başardı.
83' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Atanas Chernev'in ters vuruşunda meşin yuvarlak Dimitar Mitov'un sağından ağlarla buluştu: 2-0.
Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.
Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında attı. Hakan, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.
Atakan Karazor, A Milli Takım formasını ilk kez Bulgaristan karşısında giydi.
Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.
Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, ay-yıldızlı formayla 60. maçına Bulgaristan karşısında çıktı. Merih, forma giydiği 60 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.