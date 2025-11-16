Yeni Şafak
Nihat Kahveci'den milli yıldıza eleştiri: Beklentimin altında kaldı

09:4016/11/2025, Pazar
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci mücadelesinde Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Maç sonrası Kontraspor’da yorum yapan Nihat Kahveci, galibiyeti değerlendirirken milli yıldızın performansını eleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Nihat Kahveci maçın ardından Kontraspor'da yorumlarda bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:


"4-5 neden olmasın dediğimiz maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik, biz pozisyona girdik. İkinci yarı bu sefer onlar da pozisyona girmeye başladı. Sağ olsunlar iki maçta da kendi kalelerine gol attılar. Bulgaristan, 6-1'lik maçtan daha iyi oynadı. Biz de o maçtan daha kötü oynadık."

"Kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki duran topla maçın fişini çekti. Orta sahayı çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Kenan'ın çalımlarında yine çok heyecanlandık. Zeki - Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz, çıkana kadar beğendim."

"Salı günü çabuk geçsin istiyorum. Burada 62 dakikada 6 yedik. İnşallah çok moralimiz bozulmaz. Bu sefer daha iyi oynayacağımıza eminim. İlk maçta hiçbir şey yapamadık. Bizim için biraz uzun maç olacak."



"İkinci yarıda rakibe bu kadar pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi. Bu kadarını beklemiyordum. Salı günü defansif anlamda İspanya'ya karşı işimiz zor olacak."

"Beklentimin altında kalan oyuncular vardı mesela Arda Güler. Bugünkü performansını beğenmedim. İsmail o sarı kartı görmeseydi keşke, İspanya'da ona ihtiyaç vardı. Bugün Kerem çok pozisyona girdi, son vuruşları iyi olsaydı... 2-3 tane atsa şaşırmazdım."


#Türkiye
#2026 Dünya Kupası
#Bulgaristan
