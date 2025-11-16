Nihat Kahveci'den milli yıldıza eleştiri: Beklentimin altında kaldı

Nihat Kahveci maçın ardından Kontraspor'da yorumlarda bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:





"4-5 neden olmasın dediğimiz maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik, biz pozisyona girdik. İkinci yarı bu sefer onlar da pozisyona girmeye başladı. Sağ olsunlar iki maçta da kendi kalelerine gol attılar. Bulgaristan, 6-1'lik maçtan daha iyi oynadı. Biz de o maçtan daha kötü oynadık."