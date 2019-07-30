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Abdennour: Başarılı olmaya geldim

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Tunuslu futbolcusu Aymen Abdennour, başarılı bir dönem geçirmek için geldiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Aymen Abdennour

Aymen Abdennour

Fotoğraf: IHA

Valencia'da sözleşmesi feshedildikten sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan savunma oyuncusu Abdennour, yeni başarılara imza atacağını söyledi.

Tunuslu oyuncu, "Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Kayserispor’da yeni başarılara imza atacağım" dedi.

  • Daha önce Almanya, İspanya ve Fransa’da futbol oynayan 29 yaşındaki stoper, "Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Yeni takımımla çalışmaları sürdürüyorum. Şu ana kadar her şey yolunda. Burada yeni başarılar elde etmek istiyorum. Umut ediyorum ki, hep birlikte önemli başarılar kazanırız" dedi.

Abdennour, Kayserispor’u tercih etmesindeki takım kaptanı Umut Bulut’un da önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.


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