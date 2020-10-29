Abdülkadir Ömür'ü derbide takip ettiler

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ve İspanya’nın dev kulübü Barcelona’nın yakından takip ettiği 21 yaşındaki oyuncuyu, son olarak Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Lyon’un da izlediği öğrenildi.

Derbide takip etti

Geçtiğimiz günlerde Lyon’un temsilcilerinin bordo-mavili takımın genç oyuncusu için İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Lyon’un uzun süredir Abdülkadir’i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu öğrenildi. Fransız ekibi son olarak 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou’yu gönderdi. Cheyrou’nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür’ün performansını beğendiği bildirildi.

Devre arasında harekete geçecekler

Lyon yönetimi, transfer etmeyi düşündüğü genç futbolcu için devre arasında somut adım atmayı planlıyor. Fransız ekibinin, Trabzonspor’un, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için ocak ayında sunulacak teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.