SÜPER LİG

Abdülkadir Ömür'ü derbide takip ettiler

Trabzonspor’un genç yıldızı, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransız ekibi Lyon’un temsilcileri, Fenerbahçe’nin bordo-mavili takımı konuk ettiği maçta Abdülkadir Ömür’ü Kadıköy’de canlı olarak izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ve İspanya’nın dev kulübü Barcelona’nın yakından takip ettiği 21 yaşındaki oyuncuyu, son olarak Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Lyon’un da izlediği öğrenildi.

Derbide takip etti

Geçtiğimiz günlerde Lyon’un temsilcilerinin bordo-mavili takımın genç oyuncusu için İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Lyon’un uzun süredir Abdülkadir’i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu öğrenildi. Fransız ekibi son olarak 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou’yu gönderdi. Cheyrou’nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür’ün performansını beğendiği bildirildi.

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giydi.
Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giydi.

Devre arasında harekete geçecekler

Lyon yönetimi, transfer etmeyi düşündüğü genç futbolcu için devre arasında somut adım atmayı planlıyor. Fransız ekibinin, Trabzonspor’un, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için ocak ayında sunulacak teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

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