Abdulkadir Parmak'ın sırrı Ünal Karaman

Trabzon’un amatör kulüplerinde oynadıktan sonra Trabzonspor altyapısına alınan Abdulkadir Parmak, her geçen sezon üstüne koyarak futbol kariyerini sürdürüyor.

1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor takımlarında forma giydikten sonra Trabzonspor’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, Ünal Karaman’ın takımın başına gelmesiyle birlikte de adeta kendini buldu.

Uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek için ter döken ve geçtiğimiz sezon yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Abdulkadir, bu sezon da üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bugüne kadar profesyonel olarak 10’un üzerinde teknik adamla çalışan başarılı orta saha oyuncusu, Ünal Karaman dönemlerinde ise en iyi sezonlarını yaşadı.

2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada da adeta sahada basmadık yer bırakmayan Parmak, Sosa’nın ardından yüzde 47’lik oranla en çok pas yapan futbolcu olurken, en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak da ön plana çıktı.



