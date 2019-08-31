Abdülkadir ve Sturridge kadroda yok

Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a kötü haber geldi.
AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.
Yeni transfer Sturridge'in de hazır olmaması nedeniyle İstanbul kafilesinde olmadığı öğrenildi.
📌Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 45 yıllık rekabet
🏟123 maç
✅48 Fenerbahçe galibiyeti
✅38 Trabzonspor galibiyeti
🤝37 beraberlik
⚽Fenerbahçe gol: 155
⚽Trabzonspor gol: 133 pic.twitter.com/krKzmb3mtl
📌Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 45 yıllık rekabet
Yorum