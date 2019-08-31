Abdülkadir ve Sturridge kadroda yok
SÜPER LİG

Abdülkadir ve Sturridge kadroda yok

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile hazır olmayan Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Haber Merkezi Diğer
Abdükadir, AEK maçında yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.

Abdükadir, AEK maçında yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşamıştı.

Fotoğraf: Muhammet Çelik / AA

Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a kötü haber geldi.

AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.

Yeni transfer Sturridge'in de hazır olmaması nedeniyle İstanbul kafilesinde olmadığı öğrenildi.

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