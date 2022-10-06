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Abdullah Avcı: Gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağız

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibi iyi analiz ederek iyi bir sonuçla döneceklerinden emin olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağız
Abdullah Avcı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Monaco ile II. Louis Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Avrupa liginin en deneyimli takımı ile karşılaşacaklarını belirten Avcı, "Fransa tarihinin önemli kulüplerinden, şampiyonlukları, kupaları var. Ligde farklı, Avrupa liginde farklı formasyonlar deniyorlar. Monaco'nun Avrupa Ligi ve kendi ligindeki kaliteli takımlara karşı formasyonlarında değişiklikler oluyor. Özellikle her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı." dedi.

Monaco'nun, Fransa liginin yaş ortalaması düşük takımlarından biri olduğuna dikkati çeken Avcı, "24,5 yaş ortalaması ile oynuyorlar. İki deneyimli oyuncuları var. Özellikle kendi liglerinde de Paris Saint Germain'den sonra en fazla pozisyona giren bir takım. Grupta da herkesin birbirine yakın puan ortalaması var. Özellikle yarın bence her iki takımın da gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağı bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp bundan sonraki müsabakalara daha sağlıklı, daha iyi, daha avantajlı gidebilmek için yarınki müsabakaya sonra en iyi şekilde odaklanmış olacağız." diye konuştu.

Avcı, oyuncusu Hamsik'i hep sağlıklı, saha içinde görmek istediklerini kaydederek, "O da dünya futbolu ve bizim için önemli oyuncu. Umarım, hep sakatlanmadan sahada durur." değerlendirmesinde bulundu.

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