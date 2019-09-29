​Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 31. dakikada Dorukhan (kk), 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme'nin attığı gollerle 4-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Ligin en kötüsü Beşiktaş Trabzon deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, dış sahada ligin en kötüsü durumunda. Sezonu Sivas’ta aldığı 3-0’lık yenilgiyle açan siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep’e de 3-2 kaybetmişti. Ligdeki 3. dış saha karşılaşmasına Trabzon’da çıkan Beşiktaş, yine umduğunu bulamadı ve sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Çıktığı 3 dış saha karşılaşmasında 10 gol yiyen ve 3 gol kaydeden Beşiktaş, dış sahada şu ana kadar hanesine puan yazdıramazken, ligin de bu anlamda en kötüsü oldu.Trabzonspor-Beşiktaş: 4-114 gol yedi, 5 gol atabildiLigdeki 3 deplasman maçında puan alamayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi’ne de deplasmandaki Slovan Bratislava mücadelesiyle başlamıştı.Bu mücadeleden de 4-2’lik yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, bu sezon çıktığı 4 resmi dış saha karşılaşmasında, kalesinde tam 14 gol yerken yalnızca 5 gol atabildi.Galeri: Beşiktaşlılar çılgına döndü: \"Bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın\"

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gol yedikten sonra oyundan koptuklarını belirtti. Avcı, "Genel durum Beşiktaş Kulübü adına hiç yaşamadığımız bir durum. Geriye düştüğümüz oyuna kadar denge var ama geriye düşünce kopmalar başlıyor. Büyük takım refleksini göstermemiz gerekiyor.3 deplasman, toplam 10 gol yedik. Çalışarak bu noktadan çıkacağız, Beşiktaş taraftarının da bize destek olması gerekiyor. Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, bunların hepsinin üstüne çalışacağız." ifadelerini kullandı.





Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifası hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Fikret Orman önemli hizmetler yapmıştır. Şu an bir karar almıştır, o yönetim içindedir. Olumsuz havayı, oyuncularla konuşup yukarıya çekmek istiyoruz. İstifa kararı alınmadan önce de biz kırılgan bir yapıdaydık. Beşiktaş bunu, kendi içinde mutlaka çözecektir." dedi.

Bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna da cevap veren Abdullah Avcı, ''Bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

📺 @tvnet #4x4Futbol yorumcusu @erginaslan: "beINSports muhabiri sordu; 'Radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?' diye. 'Neyle ilgili' dedi hoca. Fok balıkları çok yalnız(!) hocam onunla ilgili..." pic.twitter.com/SvNOiph40j — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019



