​Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 31. dakikada Dorukhan (kk), 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme'nin attığı gollerle 4-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gol yedikten sonra oyundan koptuklarını belirtti. Avcı, "Genel durum Beşiktaş Kulübü adına hiç yaşamadığımız bir durum. Geriye düştüğümüz oyuna kadar denge var ama geriye düşünce kopmalar başlıyor. Büyük takım refleksini göstermemiz gerekiyor.3 deplasman, toplam 10 gol yedik. Çalışarak bu noktadan çıkacağız, Beşiktaş taraftarının da bize destek olması gerekiyor. Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, bunların hepsinin üstüne çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifası hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Fikret Orman önemli hizmetler yapmıştır. Şu an bir karar almıştır, o yönetim içindedir. Olumsuz havayı, oyuncularla konuşup yukarıya çekmek istiyoruz. İstifa kararı alınmadan önce de biz kırılgan bir yapıdaydık. Beşiktaş bunu, kendi içinde mutlaka çözecektir." dedi.
- Bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna da cevap veren Abdullah Avcı, ''Bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.
📺 @tvnet #4x4Futbol yorumcusu @erginaslan: "beINSports muhabiri sordu; 'Radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?' diye. 'Neyle ilgili' dedi hoca. Fok balıkları çok yalnız(!) hocam onunla ilgili..." pic.twitter.com/SvNOiph40j
📺 @tvnet #4x4Futbol yorumcusu @erginaslan: "beINSports muhabiri sordu; 'Radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?' diye. 'Neyle ilgili' dedi hoca. Fok balıkları çok yalnız(!) hocam onunla ilgili..." pic.twitter.com/SvNOiph40j— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019
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