Abdullahi Shehu: Ezan sesleri beni evimde hissettiriyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nda oynama hayalinin olduğunu ifade eden Shehu, "Dünya Kupası’nda oynama şansı elde ettim. Bursaspor benim oraya hazır gitmemi sağladı. Bursaspor’da olmaktan mutluyum. Geçen sezon artık geride kaldı ve yeni sezon için hazırlanıyoruz. Ben bir oyuncu olarak daha yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezonun yeterli olmadığını biliyorum. Hem takımın hem kendimin iyi bir sezon geçirmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Şu an Bursaspor’un oyuncusuyum ama"

Yeni sezon için taraftarların kendisinden büyük beklentileri olduğunu bildiğini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Çünkü geçen sezon beni kimse tanımıyordu. Geçen seneki oyunum ile güven verdiğimi düşünüyorum. Sahada olduğum sürece her zaman takıma desteğim olacak. Şu an Bursaspor’un oyuncusuyum ama bir futbolcunun yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bize zaman gösterecektir" diye konuştu.

"Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor"

‘Müslüman bir ülkede olmaktan mutluyum’ diyen Shehu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü her yemeği ve her eti yiyebiliyorum. Bu ülkede camiye gitme imkânı bulabiliyorum. Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor. Diğer ülkelerde bunu duyamıyordum."

🗣"Bu ülkede camiye gitme imkânı bulabiliyorum. Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor. Diğer ülkelerde bunu duyamıyordum"



▪Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu [Bursaspor] pic.twitter.com/70l2331Pzo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Temmuz 2018

"Orta sahada meydan okumaları olumlu buluyorum"

Takımdaki orta saha oyuncuları ile forma rekabeti yaşayacaklarını ifade eden Abdullahi Shehu, "Orta sahada meydan okumaları olumlu buluyorum. Çünkü bu bana daha fazla çalışma motivasyonu veriyor. Şu anda yeni orta saha oyuncuları var ve onlarla bir forma rekabeti içerisinde olacağım. Geçen sene de çok iyi orta saha oyuncuları vardı, düzenli oynamayı başarmıştım. Bu sezonda da aynı şekilde yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Video hakem uygulaması bazen iyi bazen değil"

VAR sistemini de değerlendiren Shehu, "Video hakem uygulaması bazen iyi bazen değil ama biz oyuncular olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Hakemlerin verdiği kararlar bizim aleyhimize veya lehimize olabilir. Bu karar TFF ve üst mercilerin aldığı bir karar olduğu için buna uymak zorundayız. Umarım futbol için olumlu bir karar olur” açıklamasını yaptı.

"Karşısında oynadığım en iyi taraftar grubu"

Bursaspor taraftarlarından bu sezonda da destek beklediklerini ifade eden Nijeryalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: