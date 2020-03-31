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Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim'in ardından Abdurrahim Albayrak da taburcu edildi.

Fatih Terim'in ardından Abdurrahim Albayrak da taburcu edildi.

Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Albayrak, şunları söyledi;

  • "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

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