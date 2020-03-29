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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın son 2 koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hikmet Albayrak, iyileştiğini sosyal medya hesabında açıkladı.

Hikmet Albayrak, iyileştiğini sosyal medya hesabında açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın oğlundan müjdeli haber geldi.

Hikmet Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izniyle iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
  • Sarı-kırmızılı kulüpte ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs tedavileri devam ediyor.

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