Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın oğlundan müjdeli haber geldi.

Hikmet Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izniyle iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs tedavileri devam ediyor.