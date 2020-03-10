SÜPER LİG

Abid Uğuz Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı’na aday

Avukat Aslan Abid Uğuz, İstanbul’da düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğuz, düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı.

Uğuz, düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı.

Hazırladığı 29 özgün projenin Türkiye Karate Federasyonu’na çok ciddi kazanımlar sağlayacağını belirten Uğuz, hedeflerinin sportif başarı sağlamanın yanı sıra antrenör ve hakemlerin ekonomik yöndeki beklentilerinin karşılamak olduğunu söyledi.

Camianın sorunlarına ve çözümlere vakıf olduğunu belirten Uğuz, “Bu sporun içinden gelen biri olarak, yıllarca sporcu ve kulüp yöneticisi olarak hizmet ettiğim karateye büyük katkı vereceğime inanıyorum. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile karate sporunu geniş kitlelere yaygınlaştırıp sevilir hale getireceğim” dedi. Uğuz, sponsorları da karateye dahil edip çekişmeli bir Karate Ligi kuracaklarını vaat etti.

  • Türkiye Karate Federasyonu'nda seçimlerin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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