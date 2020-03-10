Abid Uğuz Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı’na aday

Hazırladığı 29 özgün projenin Türkiye Karate Federasyonu’na çok ciddi kazanımlar sağlayacağını belirten Uğuz, hedeflerinin sportif başarı sağlamanın yanı sıra antrenör ve hakemlerin ekonomik yöndeki beklentilerinin karşılamak olduğunu söyledi.

Camianın sorunlarına ve çözümlere vakıf olduğunu belirten Uğuz, “Bu sporun içinden gelen biri olarak, yıllarca sporcu ve kulüp yöneticisi olarak hizmet ettiğim karateye büyük katkı vereceğime inanıyorum. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile karate sporunu geniş kitlelere yaygınlaştırıp sevilir hale getireceğim” dedi. Uğuz, sponsorları da karateye dahil edip çekişmeli bir Karate Ligi kuracaklarını vaat etti.