Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağı iddialarına cevap verdi.
Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz"
Vincent Aboubakar bu sezon toplamda 22 maça çıkıp 11 gol atarken 3 asistlik performans sergiledi.