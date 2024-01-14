Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic kaç hafta yok?

Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. İlk maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Fernando Santos, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Artık birlik olmalıyız. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.