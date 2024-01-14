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Spor

Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Kaç hafta yok?

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic'te yapılan MR görüntülenmesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıkladı.

Haber Merkezi
13:43 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:52 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Amir Hadziahmetovic
Amir Hadziahmetovic

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınan Amir Hadziahmetovic’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanan oyuncunun tedavi sürecinin önümüzdeki günlerde belli olacağını açıklandı.


Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

''Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.


Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır.''


Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic kaç hafta yok?

Ağır bir sakatlık geçiren Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.






#Beşiktaş
#Amir Hadziahmetovic
#Süper Lig
8 saat önce
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