Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.





Siyah-beyazlıların başında ilk maçında ilk galibiyetini alan Fernando Santos, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Fernando Santos'un açıklamaları:

'Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız'

"Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız"





'Oyuncular bana inanıyor'

"Tabii ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız"





'2-3 oyuncu transfer edeceğiz'

"Yönetimle birlikte en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup, buradaki oyuncularla birlikte çok daha iyi gideceğiz"





''Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz''





Salih Uçan'dan dikkat çekici Fernando Santos mesajı pic.twitter.com/7gae7v1Dl4 — SPOR (@yenisafakspor) January 13, 2024



















