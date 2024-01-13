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Spor

Fernando Santos: Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız

Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. İlk maçında ilk galibiyetini alan teknik direktör Fernando Santos, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Artık birlik olmalıyız. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

21:35 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:57 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fernando Santos
Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.


Siyah-beyazlıların başında ilk maçında ilk galibiyetini alan Fernando Santos, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:

'Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız'

"Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız"


'Oyuncular bana inanıyor'

"Tabii ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız"


'2-3 oyuncu transfer edeceğiz'

"Yönetimle birlikte en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup, buradaki oyuncularla birlikte çok daha iyi gideceğiz"


''Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz''







#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Fatih Karagümrük
9 saat önce
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