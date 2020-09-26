SÜPER LİG

Aboubakar geldi, bir isim kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilidi. Lens'in ise kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar’ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Aboubakar kadroda

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı yarın oynanacak Konyaspor maçı kadrosuna dahil etti.

Performansıyla eleştirilerin hedefindeki Jeremain Lens'in ise kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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