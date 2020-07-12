PTT 1.LİG

Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor Süper Lig vizesi için Adanaspor'a konuk oluyor

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip karşılaşmadan galip gelmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek. Peki Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, en yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Hatayspor, en yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Bugün saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.

TFF 1. Lig puan durumu: Zirve yarışı nefes kesiyor
TFF 1. Lig puan durumu: Zirve yarışı nefes kesiyor

TFF 1. Lig'in 32’inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor’un Süper Lig'e göz kırptığı golü oyuna 89. dakikada giren Soner Örnek kaydetti.Aynı zamanda Erzurumspor'da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Bursaspor'da sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Gecenin diğer kritik maçında Adana Demirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından TFF 1. Lig puan durumu nasıl oluştu?TFF 1. Lig Pun DurumuTFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 2 hafta kala 60 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Adanaspor'dan 1 puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek.Süper Lig'e yükselecek takımlarTFF 1. Lig'de ligi zirvede ve ikinci sırada bitirecek takımlar direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sırada yer alan takımlar play-off oynayacak. Play-off'u kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.1. Lig'den düşen takımlarLigin son sırasında yer alan Eskişehirspor 17. sırada bulunan Adanaspor küme düştü. Osmanlıspor ise ligde kalma ümitlerinin son haftalara taşıdı.Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, stoper olarak oynayan Soner Örnek&#39;i Keçiörengücü maçında 88. dakikada oyuna soktu ve forvete gönderdi. Örnek 90+4. dakikada attığı golle takımına 1-0&#39;lık galibiyeti getirdi pic.twitter.com/DKdZyk2FA2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020

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