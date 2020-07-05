PTT 1.LİG

TFF 1. Lig puan durumu 1. Ligden Süper Lig'e kim çıkacak? 1. Ligden düşen takımlar

TFF 1. Lig puan durumu: Zirve yarışı nefes kesiyor

TFF 1.Lig'de bitime son 2 hafta kala zirve yarışı adeta nefes kesiyor. Hatayspor son dakikada attığı golle, Süper Lig'e göz kırptı. Erzurumspor deplasmanda Girsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Adana Demirspor'un sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında 2.sıraya yükseldi. Bursaspor ise sajasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Peki TFF 1. Lig puan durumu nasıl oluştu? 1. Lig'den Süper Lig'e kim çıkacak? 1. Lig'den kim düşecek? Bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Lig'den yükselecek takım son 2 hafta kala belli olacak.

1. Lig'den yükselecek takım son 2 hafta kala belli olacak.

TFF 1. Lig'in 32’inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor’un Süper Lig'e göz kırptığı golü oyuna 89. dakikada giren Soner Örnek kaydetti.

Aynı zamanda Erzurumspor'da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Bursaspor'da sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Gecenin diğer kritik maçında Adana Demirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından TFF 1. Lig puan durumu nasıl oluştu?

TFF 1. Lig Pun Durumu

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 2 hafta kala 60 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Adanaspor'dan 1 puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek.

Süper Lig'e yükselecek takımlar

TFF 1. Lig'de ligi zirvede ve ikinci sırada bitirecek takımlar direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sırada yer alan takımlar play-off oynayacak. Play-off'u kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

1. Lig'den düşen takımlar

Ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 17. sırada bulunan Adanaspor küme düştü. Osmanlıspor ise ligde kalma ümitlerinin son haftalara taşıdı.

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