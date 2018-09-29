Adebayor milli takımı bırakabilir

Medipol Başakşehir forması giyen golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, milli takım kariyerine ilginç bir gerekçeyle nokta koymak üzere.

Togo Milli Takımı Teknik Direktörü Claude Leroy da katıldığı bir televizyon kanalında durumu doğrulayarak, Adebayor'un Lome Belediyesi Stadyumu'nun çimlerini 'çürümüş' olarak nitelediğini ve bir sonraki maçın yine aynı statta oynanması durumunda kariyerini sonlandırabileceğini ifade etti.

Benin maçı sonrası stadyum zemininin topa sahip olmayı zorlaştırdığını açıklayan tecrübeli golcünün, Gambiya ile ekim ayında karşılaşacakları mücadeleyi Gana'da oynamayı önerdiği kaydedildi.