SÜPER LİG

​Emmanuel Adebayor stadyum zemini nedeniyle milli takımı bırakabilir

Adebayor milli takımı bırakabilir

Togo Milli Takımı'nın maçlarını yaptığı Lome Belediyesi Stadyumu'nun çimlerini eleştiren Emmanuel Adebayor'un, bir sonraki mücadelenin aynı stadyumda oynanması durumunda milli takım kariyerini noktalayabileceği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Adebayor bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Emmanuel Adebayor bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Medipol Başakşehir forması giyen golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, milli takım kariyerine ilginç bir gerekçeyle nokta koymak üzere.

Togo Milli Takımı Teknik Direktörü Claude Leroy da katıldığı bir televizyon kanalında durumu doğrulayarak, Adebayor'un Lome Belediyesi Stadyumu'nun çimlerini 'çürümüş' olarak nitelediğini ve bir sonraki maçın yine aynı statta oynanması durumunda kariyerini sonlandırabileceğini ifade etti.

  • Benin maçı sonrası stadyum zemininin topa sahip olmayı zorlaştırdığını açıklayan tecrübeli golcünün, Gambiya ile ekim ayında karşılaşacakları mücadeleyi Gana'da oynamayı önerdiği kaydedildi.

Portre - Adebayor'un gözyaşları
Yeni Şafak

Portre - Adebayor'un gözyaşları

Aile bireylerinin sıkça kötü muamelesine maruz kalan ve bu nedenle intiharın eşiğine gelen Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'un 2010 yılında milli takım otobüsüyle uğradığı silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar…

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