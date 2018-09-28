Adem Ljajic 11’e dönüyor

Beşiktaş’ta yarın oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş’in kadro arayışları sürüyor. Sezon başından bu yana çeşitli nedenlerle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Güneş, Kayserispor maçında da farklı bir 11 ile mücadele edecek. Fenerbahçe maçında yedek bekleyen Adem Ljajic, Kayserispor maçı ile 11’deki yerine geri dönüyor. Adem’in oynayacak olması Tolgay ve Oğuzhan’dan biri, Medel’in de stoperde değil de orta sahada oynaması halinde ise iki futbolcu birden Kayserispor maçını kulübeden seyredecek. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe maçında santrforda oldukça başarılı bir profil çizen Ryan Babel’i, Kayserispor’a karşı yine en uçta oynatması da büyük bir ihtimal. Babel’in santrforda oynamaya devam etmesi durumunda sol kanatta Lens, sağ kanatta da Quaresma hücum gücünü oluşturacak diğer iki futbolcu olacak. Güneş’in Kayserispor’a karşı Babel’i yeniden sol kanada koyması durumunda ise bu kez Larin’in yerine Vagner Love’a şans vermesi de sürpriz olmayacak.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Sol bek, orta saha ve santrfor mevkilerinde birkaç alternatif üzerinde duran tecrübeli teknik adam, kesin kararını bugün yapacağı son idmanda verecek. Çünkü iki futbolcunun birden olmaması, defans ve orta saha kurgusunun bir anda yeniden şekillenmesine yol açacak. Adriano’nun tedavisinin devam etmesine rağmen Kayserispor maçında oynaması çok düşük bir ihtimal. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin’in oynamayacak olması Güneş’in, Vida’yı sol beke koyması en yüksek ihtimal. Vida’nın sol beke geçmesiyle stoperde doğacak boşluğu dolduracak isimler ise Enzo Roco ve Gary Medel. Şenol Güneş’in burada yapacağı tercihi de orta saha kurgusunu belirleyecek. Eğer Medel; Pepe’nin partneri olarak görev alırsa orta sahada Atiba-Oğuzhan ya da Atiba-Tolgay Arslan ikilisi görev yapacak. Şenol Güneş’in Kayserispor maçında oluşturcağı kadro tam bir sor işareti durumunda.

Zemin iki ay daha bekleyecek

Vodafone Park’ın zemininde oluşan bozukluklar, Beşiktaş’ta gündemindeki yerini koruyor. Kullanılan hibrit zeminiyle dikkat çeken Vodafone Park’ta güçlü bir bakterinin çimlere zarar verdiği ve ekilen 100 çimden sadece 10 tanesinin çıktığı ifade edildi. Saha zeminin tam verimli hale gelmesinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

PFDK’dan Beşiktaş ve F.Bahçe’ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de 6. haftada oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki ilgili iki kulübe ceza verdi. PFDK, Beşiktaş’a toplam 65 bin lira para cezası ve misafir tribünündeki taraftarlarının, bir sonraki deplasmana giriş yasağı, F.Bahçe’ye 40 bin lira para cezası ve bazı bloklardaki taraftarların, bir sonraki iç saha maçına giriş yasağı kararı verdi.