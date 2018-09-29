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Ahmet Çakar VAR hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi

Ahmet Çakar'dan VAR hakemi Göçek'e tepki

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, dün oynanan Galatasaray-BB Erzurumspor maçında yaşanan kritik pozisyonla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Ahmet Çakar

Ahmet Çakar

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştığı 1-0 kazandığı mücadeleyi analiz etti.

Çakar, Sabah'ta yer alan yazısında Garry Rodrigues'in tartışılan pozisyonuyla ilgili şunları söyledi:

  • Dün gece VAR ihaneti vardı. İlk yarının son dakikasında Rodrigues çekilip düşürülüyor. Karar penaltı olmalıydı. Hakem görmedi. Peki VAR hakemi ne iş yapar? O pozisyonu farklı açılardan defalarca inceleme şansı varken niye hakem Ulusoy'a, "Git, videodan izle" talimatı vermediler? Eğer Ulusoy'a, "Git izle" deseydi Ulusoy tek bakışta penaltı düdüğünü çalacaktı. VAR hakemi Hüseyin Göçek'miş ama dün gece çok büyük bir yanlış yaptı.

Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu
Galatasaray maçında kafa karıştıran 'VAR' pozisyonu

Galatasaray-Erzurumspor maçının 41. dakikasında Garry Rodrigues, Erzurumlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar bu pozisyona penaltı itirazlarında bulunurken Alper Ulusoy devam kararı verdi.Pozisyonun devamında Erzurumspor korner atışı kazanırken VAR, tartışmalı pozisyonu incelemeye başladı. Ulusoy, VAR incelemesinden sonra pozisyonu izlemeye gitmedi ve oyunu devam ettirdi.Konuyla ilgili futbol yorumcusu Alp Pehlivan, "41. dakikada Garry Rodrigues'e yapılan müdahale net penaltı. Hadi Alper hoca görmedi diyelim, VAR neden oyunu durdurdu ve Hüseyin Göçek hoca ile aralarında ne konuşma geçti. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen: İyi hakem değilsinizSen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz.Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği bu pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra devam kararı verildi. pic.twitter.com/pyCsaxfohZ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Eylül 2018

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