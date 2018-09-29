Ahmet Çakar'dan VAR hakemi Göçek'e tepki

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştığı 1-0 kazandığı mücadeleyi analiz etti.

Çakar, Sabah'ta yer alan yazısında Garry Rodrigues'in tartışılan pozisyonuyla ilgili şunları söyledi:

Dün gece VAR ihaneti vardı. İlk yarının son dakikasında Rodrigues çekilip düşürülüyor. Karar penaltı olmalıydı. Hakem görmedi. Peki VAR hakemi ne iş yapar? O pozisyonu farklı açılardan defalarca inceleme şansı varken niye hakem Ulusoy'a, "Git, videodan izle" talimatı vermediler? Eğer Ulusoy'a, "Git izle" deseydi Ulusoy tek bakışta penaltı düdüğünü çalacaktı. VAR hakemi Hüseyin Göçek'miş ama dün gece çok büyük bir yanlış yaptı.