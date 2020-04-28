Ahmet Nur Çebi net konuştu: İndirim yapmazlarsa gitsinler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün mali durumu hakkında konuşan Çebi, fedakarlık yapmak istemeyen futbolculara net mesajlar gönderdi.

TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu borçlar bir sistemle bitirilir"





"Virüsten öncesiyle virüsten sonra değişen bir durumumuz yok. Zaten kasamızda paramız yoktu. Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmalar var, bu anlaşmalarda garip ifadeler mevcut. Borç durumunun farkında olanlar var, farkında olup umursamayanlar da var. Bir kesim 'Paran varsa' öde, güçlü başkan ol' diyor. Ödeyelim de nereye kadar? Buna Türkiye'de kimin gücü yeter? Ne zamana kadar başkan cebinden ödeyecek? Bu borçlar bir sistemle bitirilir."

"Futbolcular şapkalarını önlerine koyacaklar"





"Koronavirüs öncesi de futbolcuların sözleşme bedelleri yüksekti ama bundan sonrası için iyice içinden çıkılmayacak bir durum. Kulüpler olmazsa, futbolcular da olmaz. Onlar da akıllıdır, şapkalarını önlerine koyacaklar ve fedakarlık yapacaklar. Beşiktaş'ta ilk günden fedakarlık yapmak isteyenler oldu, teşekkürler. İsim isim açıklama yapamam. Bazı futbolcular da fedakarlık yapmaları gerektiğini biliyor."

"Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma için güncelleme talep ettik"





"Yıllık 450 milyon TL faiz ödemesi var. Bu krizden sonra inşallah faizler artmayacaktır, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için uğraşıyor. Rakiplerimiz de aynı durumda. Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma için güncelleme talep ettik."

"Beşiktaş gidecekse parayı da paylaşacağımızı söyledim"





"UEFA ile ilgili fikirlerimi söyledim, Trabzonsporlular kırıldı. Lig iptal edilirse, Avrupa için kriter bellidir, son yılların puanına bakılır. Ayrıca Beşiktaş için bir şey demedim, eğer Beşiktaş gidecekse parayı da paylaşacağımızı söyledim."

"Yaşlı ve katkısı olmayan oyuncular almayacağız"





"Beşiktaş olarak özümüze döneceğiz. Yaşlı ve katkısı olmayan oyuncular almayacağız. üstüne basarak belirtiyorum, katkısı olmayan oyuncular diyorum. Seneye genç oyuncularla yola devam edeceğiz, sözleşmesi olan oyuncuları ne yapacağız, henüz bilmiyoruz."

"Karius kalacaksa kararı Sergen Yalçın verir"

"Loris Karius kalırsa, gitmekten vazgeçmişse, kontratını feshetmeyecek ise oynayıp oynamayacağının kararını Sergen Yalçın verir. Hoca ile konuştuk, kamuoyuna biraz bilgi vereyim, kalan 8 haftada biraz gençleri görmek istiyor."

"Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin' dedik"

"Talisca ile ilgili bir girişimimiz yok. Talisca geldi de biz mi 'Gelmesin' dedik. Bizden aldığı ücretin 10 katını kazanıyor. Bu parayı Beşiktaş sayesinde kazandı. 'Bir gün 'Beşiktaş'tan yıldız oldum, vefa borcum var' derse kapımız açık."

"Bu rakamları ödememiz mümkün değil, bunu biliyorlar"





"Lens 2,3 milyon euro, Ljajic 2,2 milyon euro, Vida 3 milyon euro kazanıyor. Bunlar benim futbolcularım. İndirim yapmalarını tercih ederim. Ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, bunu biliyorlar."