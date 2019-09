Ahmet Ürkmezgil'den Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, deplasmanda Trabzonspor’a kaybettikleri 4-1’lık skorun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil, hiç beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını belirterek, "Ligde kötü bir yerdeyiz. Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötü. Yani hiçbirimizin beklemediği bizlerin aslında bu hafta da çok motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Biz üzgünüz aslında sizler de geldiğiniz için burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

’Abdullah Avcı’yı çok yakından tanıyorsunuz, maçtan sonra konuşabildiniz mi?’ sorusuna ise Ürkmezgil, "Hayır, onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta içinde çok beraber oldum. Onun da çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı bu maça, Trabzon’a geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok, sağlıklı olmaz zaten. Aynı şu an benim söylediğim veya söyleyeceklerim gibi" dedi.

Yönetim Kurulu olarak toplanacaklarını belirten Ahmet Ürkmezgil, "Yönetim kurulu olarak toplantı yapacağız. Hele şu olayı bir geceyi geçirelim ertesi günü görelim. Yönetimdeki başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Değerlendirmesini yapalım" dedi.

Başkan Fikret Orman ile maçtan sonra konuşmadığını dile getiren Ürkmezgil, "Başkanla da maçtan sonra konuşmadım. Telefonları da genelde şu aralar kapalı. Onun için ona da telefonla ulaşıp bir şekilde ne yapacağız diyecek halimiz yoktur. Onun da mutlaka ruh hali benimkisi gibidir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin siyah-beyazlı kulübe zarar verdiğini belirterek, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpte göreve geldikleri andan itibaren yaptıklarını dile getiren Orman, "Beşiktaş'ta hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, kulübün yönetimini insanlara farklı göstermek, sosyal medyadan insanların örgütlenmesi... Bunlara muhatap olmak insanı kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek dökerken, bunlarla muhatap olmak çok yorucu. Yaklaşık bir sene önce bunlar başladı. Ben o güne kadar Türkiye'nin en iyi ekonomicisiyken, namusumuzla irdelenmeye ve tezahürat haline getirilmeye başlandık. Bu bir pusu kültürüydü" diye konuştu. Zor zamanlarda kulübe zarar gelmemesine çalıştıklarını aktaran Orman, "Fenerbahçe ile olaylı bir kupa maçımız vardı. O maça çıkmadık. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın.' diyenler, ligi dördüncü bitirdikten sonra 'Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık.' demeye başladı. Ben de o süreçte pusu kültüründen işin başka bir rotaya gittiğini anladım" ifadelerini kullandı. "Elimizden geldiğince Beşiktaş'a hizmet ettik, vicdanen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum" diyen Fikret Orman, "Son süreçteki negatiflik ve mutsuzluk, şiddetle bana yansımaya döndü. Cep telefonumun eklendiği küfür grupları kuruyorlar. Sosyal medya üzerinden bana ve aileme ataklar yapıyorlar. Çalışanlar, yöneticiler ve aileleri hedef alınıyor. Her şeyi Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara faydam olsun diye yaptım. Kimse ile kavga etmedim, ettiysem Beşiktaş için ettim. Yanlı olanların yanlarını göstermeye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Her şeyi Beşiktaş sevgisi için yaptım. Bundan sonra da 'Bu işi neden yapıyorum?' diye kendi kendime sorgulama sürecini yaşadım. Devamlı olarak kendimi motive etmeye çalıştım. Son seçime girerken aday olup olmamayı düşünüyordum. Ancak ben olmasaydım, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın yapılması çok zordu. Bunun mimarlarından biriydim. Onun yapılması lazımdı. Tesisleri yapmamız lazımdı. Hoca ile ayrılmıştık, yeni bir hoca bulmamız, maliyetlerin düşürülmesi, radikal kararlar alınması gerekiyordu. Bunları hiç çekinmeden yaptık. Fakat çok mücadele etmeme rağmen camia bütünlüğünü sağlayamadık" şeklinde konuştu. Fikret Orman, son 2 yılda yaşadıklarının kendisini kırdığını ve üzdüğünü belirterek, siyah-beyazlı camiada bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Beşiktaş için çok mücadele ettiklerini vurgulayan Orman, "Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. 'Fikret gol gol gol' diye bağırıyorlar. Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var" dedi. Görev süresinde her şeyi Beşiktaş için yaptığını anlatan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Milletin bize küfürlerini hak etmiyoruz" dedi. 35 senelik kongre üyesi, 15 senelik de divan kurulu üyesi olduğunu belirten Orman, "Hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti. Sporculuk yaptım. Bacağımda bıçak yaraları vardır, Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür eden arkadaşların hiçbiri doğmamışken bu işin içindeydim. Kimseye taviz vermedim. Hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Yapılandırma yapıldı, bütçe düşürüldü. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu kırgınlık var. Bütün bunları camia olarak ortadan kaldıramadık. Demek ki problem bende. Çok sevdiğim arkadaşlarımın, dostlarımın, gazetecilerin, bana iltifatlar düzenlerin arkamdan neler yaptıklarını gördüğümde, insanların örgütlenmesini gördüğümde, daha büyük kırgınlıklar yaşamaya başladım. Kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım, helal olsun" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiği belirterek, "Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yarın (bugün) yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim" açıklamasında bulundu. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl gelişeceğine çevrildi. Siyah-beyazlı kulübün tüzüğüne göre başkanın herhangi bir nedenden dolayı görevi bırakması halinde, kogreye 6 aydan fazla süre varsa olağanüstü genel kurul kararı alınır ve 30 gün içinde seçime gidilir. Seçim tarihine kadar da mevcut yönetim kurulu, ikinci başkanın başkanlığında seçime kadar görevi yürütür. Bu durumda Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü kongreye kadar başkanlığa vekalet edecek. Siyah-beyazlılarda başkan adaylığı için kulislerde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören, Hürser Tekinoktay, İsmail Ünal ve Ethem Sancak'ın ismi geçiyor. Adaylar arasında ise Ahmet Nur Çebi'nin öne çıktığı konuşuluyor.