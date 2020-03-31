SÜPER LİG

Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti

Ajax Kulübü, Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel

Ryan Babel

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Ryan Babel devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Tecrübeli futbolcunun buradaki macerası da kısa sürdü.

Hollanda basınının haberine göre oyuncunun bonservisini almayacak olan Ajax, Babel'le yolları ayırdı.

Galatasaray'a 2 milyon euro imza parasıyla transfer olan Ryan Babel'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı merak konusu.

Sarı kırmızılılar Babel'den istediği verimi alamamış sonrasında ise eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu transfer etmişti.

  • Babel, Galatasaray ile yıllığı 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yapmıştı. Hollandalı yıldız ayrıca 2 milyon euro imza parası almıştı. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılılara toplam maliyeti 9.5 milyon euro.

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