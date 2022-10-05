Ajax-Napoli maçının sonunda dikkat çeken olay: Formalarını değiştirmediler

Ajaxlı futbolcular, Napoli'ye 6-1 yenildikleri maçtan sonra rakip takımdan gelen 'formalarımızı değiştirelim' talebini reddetti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en sürpriz sonuçlarından birine imza atan Napoli'de futbolcuların Ajaxlılardan gördüğü bu tepki dikkat çekti.
Hollanda basını, Ajaxlı futbolcuların bu talebi aldıkları farklı mağlubiyet sebebiyle reddettiğini ifade etti.
🙄 Napoli'ye 6-1 mağlup olan Ajaxlı futbolcular, İtalyan ekibinin forma değiştirme teklifini geri çevirdi. 👎pic.twitter.com/gjqJxkSEet
🙄 Napoli'ye 6-1 mağlup olan Ajaxlı futbolcular, İtalyan ekibinin forma değiştirme teklifini geri çevirdi. 👎pic.twitter.com/gjqJxkSEet— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) October 5, 2022