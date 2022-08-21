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Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Trabzonspor altyapısından yetişerek Hollanda ekibi Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti.

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Haber Merkezi AA
Ajaxa transfer olan Ahmetcan Kaplan altyapıdaki futbolcularla vedalaştı
Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.
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