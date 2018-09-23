Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

Galatasaray, Süper Lig'deki deplasman kabusunu yaşamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un ardından Akhisarspor deplasmanında da kötü bir oyunla 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu maçta bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Karşılamada ilk önemli pozisyonda VAR'a gidildi. 12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Sarı kırmızılılar böylece ligdeki son 5 penaltının 4'ünden faydalanamamış oldu.

İkinci yarı ise ev sahibinin golüyle başladı. 51. dakikada Regattin'in nefis topuk pasında Muslera ilse karşı karşıya kalan Manu takımını öne geçiren isim oldu.

Golden sonra Galatasaray beraberlik için bastırsa da 78. dakikada Manu, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Güray farkı ikiye çıkaran isim oldu. 84. dakikada ise bir duran topta Muslera, Ozan ile çarpışında boşta kalan topu Mustafa Yumlu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. Karşılaşma da bu sonuçla 3-0 sona erdi.

Böylece son 2 deplasman maçında kalesinde 7 gol gören Galatasaray, bu sezon 2. kez kaybederek haftayı 12 puanla tamamladı. İlk galibiyetini alan Akhisarspor ise 5 puana yükseldi.