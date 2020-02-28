SÜPER LİG

Alanyaspor-Beşiktaş maçı öncesinde duygusal anlar

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşması öncesinde Alanya Oba Stadı'nda duygusal anlar yaşandı. İki takımın taraftarları, kendilerine ayrılan bölümlerde Türk bayrağı açarken şehit olan Mehmetçikler için sloganlar atıldı. İki takımın futbolcuları sahaya, 'Milletimizin başı sağolsun' pankartıyla çıkarken Beşiktaş Futbol Takımı, İstiklal Marşı esnasında bayrağa döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcular, Alanyaspor maçında okunan İstiklal Marşı esnasında bayrağa döndü

Beşiktaşlı futbolcular, Alanyaspor maçında okunan İstiklal Marşı esnasında bayrağa döndü

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

  • Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.

Alanyalı taraftarlar Mehmetçik için destek pankartları açtı.
Alanyalı taraftarlar Mehmetçik için destek pankartları açtı.

Beşiktaşlı futbolcuların İstiklal Marşı esnasında bayrağa dönmesi ise dikkat çekti.

  • Bilindiği üzere Trabzonspor Futbol Takımı da geçtiğimiz sezondan bu yana İstiklal Marşı esnasında bayrağa dönüyor.

Beşiktaşlı futbolcular İstiklal Marşı esnasında bayrağa döndü.
Beşiktaşlı futbolcular İstiklal Marşı esnasında bayrağa döndü.

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