Ertelenen maçta kazanan Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Normalde dün oynanması gereken karşılaşma, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 20. dakikada durmuş ve bugüne ertelenmişti.

Alanyaspor rahat kazandı

Bugün 20. dakikada itibarıyla yeniden oynanan karşılaşmada gülen taraf Alanyaspor oldu. Ev sahibi ekip, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fatih Aksoy, 45+3. dakikada Davidson ve 60. dakikada Babacar kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Gradel attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 37'ye yükseltirken, Sivasspor ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

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