Ali Koç'un cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları nedeniyle PFDK'nın Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Terim'e 'Sicili bozuk' demişti

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili, "Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Koç'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine neden olan açıklamasını izlemek için;





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Ali Koç'un Fatih Terim'i hedef alan sözleri futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Galatasaray Kulübü, sosyal medyadan Koç'a bu şekilde cevap vermişti;