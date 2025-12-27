Ali Palabıyık'tan bahis açıklaması: Operasyonun başında...

Türkiye Futbol Federasyonu, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Federasyon, Palabıyık'ın son 5 senede TFF bünyesindeyken futbolda bahis oynadığını iddia etti. Ali Palabıyık, Now Spor'a açıklamalarda bulundu.





Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim." dedi.





Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edilme gerekçesi olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti.





"Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor."





Ali Palabıyık, 4 büyük kulübün kendisini istemediğini söyledi.





"Ben Mehmet Büyükekşi döneminde VAR hakemi olarak görev yapacaktım. TFF bana dilekçe vermemi söyledi, aynı gün dilekçemi reddettiler. Bunun nedeni olarak da bana '4 büyük kulübün beni istemediğini' söylediler."





Ali Palabıyık, Now Spor'a yaptığı açıklamanın ardından X hesabından da bir açıklama yaptı. Palabıyık, iddia oynamadığını ve kendi adına hesap açılarak 12 kupon yapıldığını iddia etti.





Ali Palabıyık'ın açıklaması:





"KAMUOYUNA AÇIKLAMA





Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği'nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa'nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm. 2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim.





Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın 4 bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte. Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.





Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.





TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin TCKN'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır.





Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum. Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve TFF'ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF'nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım."











