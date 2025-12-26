Bahis soruşturmasında yeni perde! Eski Süper Lig hakemi PFDK'ya sevk edildi

TFF, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da dahil 9 ismi bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.