Allardyce forvet istediğini açıkladı

İngiliz teknik adam, ligde yarın deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soru üzerine, şu yanıtı verdi:

Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız.

25 milyon sterline Everton'a gidiyor

İngiliz basını, 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Everton, 9. sırada yer alıyor.

Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı İngiliz basını Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının beklendiğini iddia ederken eski futbolculardan Don Hutchison flaş bir tweet attı.Beşiktaşlı yıldızı Everton'a kendisinin önerdiğini açıklayan Hutchison attığı tweette şunları belirtti;"Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!"📢Everton'ın eski futbolcularından Don Hutchison, Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı... ─ Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama! pic.twitter.com/3ufNPOraKU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Aralık 2017