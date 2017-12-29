SÜPER LİG

Cenk Tosun Everton'a transfer olacak mı? Cenk Tosun'un bonservisi ne kadar?

Allardyce forvet istediğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, forvete ihtiyaçları olduğunu ve ara transferde bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Allardyce yönetiminde ligde 24 kez rakip fileleri havalandıran Everton, kalesinde 30 gol gördü.

Allardyce yönetiminde ligde 24 kez rakip fileleri havalandıran Everton, kalesinde 30 gol gördü.

Fotoğraf: Reuters

İngiliz teknik adam, ligde yarın deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soru üzerine, şu yanıtı verdi:

  • Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız.

25 milyon sterline Everton'a gidiyor

İngiliz basını, 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Everton, 9. sırada yer alıyor.

Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı
Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı

İngiliz basını Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının beklendiğini iddia ederken eski futbolculardan Don Hutchison flaş bir tweet attı.Beşiktaşlı yıldızı Everton'a kendisinin önerdiğini açıklayan Hutchison attığı tweette şunları belirtti;"Everton umarım Cenk Tosun'u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk'i tavsiye ettim. Ne yetenek ama!"📢Everton&#39;ın eski futbolcularından Don Hutchison, Everton&#39;a transfer olması beklenen Cenk Tosun&#39;la ilgili bir açıklama yaptı... ─ Everton umarım Cenk Tosun&#39;u transfer eder. Konuştuğum tüm menajerlere Cenk&#39;i tavsiye ettim. Ne yetenek ama! pic.twitter.com/3ufNPOraKU&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Aralık 2017

Vodafone Park'ta sosyal medyayı sallayan an
Vodafone Park'ta sosyal medyayı sallayan an

Beşiktaş'tan Everton'a gideceği konuşulan Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından taraftarın isteğini kırmayarak ilk yarının son 3'lüsünü çektirdi.Cenk Tosun'un üçlü çektirdiği sırada teknik direktör Şenol Güneş'in golcü oyuncuya bakışı ise dikkati çekti.Şenol Güneş'in Cenk'e bakış anında çekilen görüntüsü 'Hocanın öğrencisine son bakışı' şeklinde yorumlanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Geceye damga vuran fotoğraf için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;Evladını yurt dışına okumaya gönderen Baba gibi bakıyor... Hüzün, gurur, sevinç bir arada... pic.twitter.com/NrKFmjsa2B&mdash; Ergin Aslan (@erginaslan) 28 Aralık 2017 Tosun Paşa Beşiktaş’a böyle veda etti... Şenol Güneş’in Cenk Tosun’a bakışı da herşeyi özetliyor.. Yolun açık olsun @CenkTosun_ 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/VBjPo5toRW&mdash; Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 28 Aralık 2017 Şenol Güneş in Cenk Tosun a bakışı Ahmet Kural&#39;ın bakışını döver. Babanın oğula baktığı gibi diyenler olmuş Benim babam bana böyle bakmadı bu yaşıma kadar valla bu nasıl sevgidir maşallah. pic.twitter.com/OWXEUgKK01&mdash; AKOMedya (@_AKOMedya_) 29 Aralık 2017 Galatasarayliyim ama bu Şenol Güneş&#39;in maç sonrası Cenk Tosun&#39;a bakışı benim bile yüreğimi dağladı valla 😞&mdash; Handan Aygün (@buyuculerinhndn) 29 Aralık 2017 Bir baba oğluyla gurur duyarken nasıl bakıyorsa Şenol Güneş de Cenk Tosun&#39;a öyle bakmış. Üstünde emeğin çok hocam👏 #Beşiktaş#CenkTosun #ŞenolGüneş pic.twitter.com/Jyq8rhZpIU&mdash; Aybuke nur Karataş (@aybus1903) 29 Aralık 2017 Şenol Güneş @CenkTosun_ a bakıyor pic.twitter.com/6ZQLWD0oy8&mdash; İyi Aile Mitrovic&#39;i (@CkDelikanl) 29 Aralık 2017 Ve baba (şenol güneş) oğluna hem üzgün hem gururla birazda buruk son defa bakar.. güle güle tosun paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/6WbSPf7k94&mdash; Musi ᴮᴶᴷ 🦅 (@Musii19o3) 28 Aralık 2017 &quot;Tosun Paşa&quot;Bir Trabzonsporlu olarak Cenk Tosun&#39;a sonsuz başarılar diliyorum ,Ve gecenin hüzün kokan anı,Sevgili Şenol Güneş hocamızın boynunu bükmesi yürek yakar gibi. İçimden parça koptu😟😟😟😟 pic.twitter.com/DVYcz07khV&mdash; Turan (@zenolu) 28 Aralık 2017

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