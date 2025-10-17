Almanya'da dev derbi: Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi son durum ve muhtemel 11’ler

Almanya Bundesliga’da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir karşılaşma heyecanı yaşanacak. Ligde yoluna kayıpsız devam eden Bayern Münih, son haftalarda yükselişe geçen Borussia Dortmund’la kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonluk yarışında erken final olarak görülen bu dev mücadelede hem iki teknik direktörün taktik savaşı hem de yıldız futbolcuların bireysel performansları belirleyici olacak. Avrupa futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Bayern–Dortmund derbisi, bu sezonun kaderini etkileyebilecek önemde görülüyor.
Almanya Bundesliga’da nefesleri kesecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki devi Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 2025-2026 sezonunun 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadele, futbolseverlerin gözünü Allianz Arena’ya çevirecek.
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bundesliga’da haftanın en kritik karşılaşması 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Bayern Münih – Borussia Dortmund maçı saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Lider Bayern fire vermedi, Dortmund zirve takibinde
Vincent Kompany yönetiminde lige fırtına gibi giren Bayern Münih, geride kalan 6 haftada tüm maçlarını kazanarak 18 puanla zirvede yer alıyor. Harry Kane’in formu ve yeni transfer Michael Olise’nin etkili performansı dikkat çekiyor.
Edin Terzić’in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı. Sarı-siyahlılar, deplasmanda alacağı galibiyetle hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.
Bayern Münih muhtemel 11’i
Neuer – Boey, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka, Kimmich – Olise, Gnabry, Diaz – Kane
Borussia Dortmund muhtemel 11’i
Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Beier, Guirassy
Derbide gözler Kane ve Guirassy’de
Bayern’in İngiliz golcüsü Harry Kane, Bundesliga’daki gol krallığı yarışında zirveye oynarken; Dortmund’un yeni yıldızı Serhou Guirassy de rakip savunmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İki forvetin performansı, derbinin kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.