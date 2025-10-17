Almanya'da dev derbi: Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi son durum ve muhtemel 11’ler

Almanya Bundesliga’da nefesleri kesecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki devi Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 2025-2026 sezonunun 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadele, futbolseverlerin gözünü Allianz Arena’ya çevirecek.





Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da haftanın en kritik karşılaşması 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Bayern Münih – Borussia Dortmund maçı saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Lider Bayern fire vermedi, Dortmund zirve takibinde

Vincent Kompany yönetiminde lige fırtına gibi giren Bayern Münih, geride kalan 6 haftada tüm maçlarını kazanarak 18 puanla zirvede yer alıyor. Harry Kane’in formu ve yeni transfer Michael Olise’nin etkili performansı dikkat çekiyor.





Edin Terzić’in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı. Sarı-siyahlılar, deplasmanda alacağı galibiyetle hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor.





Bayern Münih muhtemel 11’i

Neuer – Boey, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka, Kimmich – Olise, Gnabry, Diaz – Kane





Borussia Dortmund muhtemel 11’i

Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Beier, Guirassy





Derbide gözler Kane ve Guirassy’de