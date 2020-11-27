Almanya'da gündem Sörloth: Öz güvensiz çıktı​

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kiraladığı ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga'da istediğini bulamadı. Bu sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Sörloth, henüz gol sevinci yaşayamadı. 7 kez Bundesliga, 2 kez de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve henüz fileleri havalandıramayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili hayal kırıklığı da artmaya devam ediyor.

"Haaland ile Sörloth'u karşılaştırmak haksızlık"

Eski Bundesliga forvet oyuncusu Jan-Aage Fjörtoft, Sörloth'un yaşadığı durumla ilgili konuştu. Fjörtoft, "Yeni bir ülkeye taşındı, burada yeni bir taktik anlayışı var ve eğitim veya antrenman eksiği bulunuyor. Erling Haaland gelir gelmez goller atmaya başladı ama Sörloth'u onunla karşılaştırmak haksızlık çünkü Haaland, Lewandowski'den sonra dünyanın en iyi 2. forveti. Haaland çok iyi bir öz güvene sahip ancak Sörloth değil. Ona 20 milyon veren Nagelsman nihayetinde onda bu potansiyeli gördü, elbet bunu ondan çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan: Crystal Palace'a transfer oluyordum ama Sörloth geldi Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki başarılı orta sahası Ozan Tufan, Avrupa'da kalıcı bir şekilde oynamak istediğini söyledi. Daha öncede teklifler aldığını belirten milli oyuncu, hatta Crystal Palace'ın kapısından döndüğünü belirtti."Avrupa'da kalıcı olmalıyım"Goal'e konuşan Ozan Tufan, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tufan, "Yaşım 25, aslında bir futbolcu için genç diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz, 25 yıla birçok pozitif istatistik sığdırabildim çok şükür. 55’e yakın Milli formayı giydim, yaşadığım birçok düşüş döneminden pes etmeden güçlenerek çıktım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa’da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti" ifadelerini kullandı."Erol Bulut'un bendeki etkisi büyük"Performansının yükselişinden Erol Bulut'un etkisinin olduğunu belirten Ozan Tufan, "Hocamın bana özel bir rol vermesi, daha iyi hissettiriyor. Biz futbolcular olarak denetlenmeyi, yaptığımız işin görülmesini, gözlemlenmesini isteriz. Bu anlamda hocamın benim farklı alanlarda da performans gösterebileceğimi düşünmesi benim açımdan çok değerli bir durum. Ben de buna uygun olarak bana verilen direktifleri maç saatine kadar kafamda oynamış oluyorum. Performansımın yükselmesinde tabii ki hocamın bu tip yönlendirmelerinin etkisi çok büyük " dedi.Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip"Crystal Palace uçak biletlerimizi bile gönderdi"Daha önce Crystal Palace ile anlaştığını söyleyen milli oyuncu, "Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth’u aldılar" ifadelerini kullandı."Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile görüştük"Birçok kulübün kendisine teklifte bulunduğunu belirten Ozan Tufan, "Fenerbahçe’yle sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile konuşmalar oldu. Birçok kulüp durumunuzu soruyor ancak sizin öncelikleriniz önemli burada. Transfer meselesi, üzerine atlanacak, acil karar verilecek bir konu değil bana göre" dedi.Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izledi"Fenerbahçe'de çok mutluyum"Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle. Ancak Fenerbahçe’de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk" ifadelerini kullandı.Tümer Metin'den milli futbolcuya övgü: Ondan formayı kolay kolay alamazsın

Almanya'da Haaland-Sörloth karşılaştırmaları yapılıyor

Alman basınında çıkan haberlerde Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland ile RB Leipzig'in forveti Alexander Sörloth arasındaki karşılaştırmalar devam ediyor. Çıkan haberlerde, "Her Norveçli santrfor Haaland değil. Alexander Sörloth Leipzig’de bir türlü açılışı yapamıyor" ifadeleri kullanırken, yıldız oyuncunun fileleri havalandıramadığından dert yakınılıyor.

Almanya'da Alexander Sörloth tartışma konusu oldu: Henüz gol katkısı veremedi Almanya ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth beklediğini bulamadı. Süper Lig'de gol kralı olan ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon en etkili oyuncusu olmayı başaran yetenekli forvet, yeni takımında ise beklentileri henüz karşılayamadı.Toplamda 9 maçta forma giyen ve 374 dakika süre alan Sörloth'un Leipzig formasıyla henüz bir golü bulunmuyor. Norveçli forvet ayrıca asist de yapamadı. Alman basınından Bild, Süper Lig'de müthiş işler yapan ancak Almanya'da suskunluğa bürünen Sörloth için "20 milyon Euro'luk forvetin hala gol katkısı yok" ifadelerini kullandı.Alexander Sörloth, Leipzig'e transfer olmak için Trabzonspor'un ligdeki ilk maçlarında forma giymemiş ve Alman ekibinin yolunu tutmuştu. Norveçli futbolcunun transferi için 20 milyon euro ödenmiş ve bu rakamı Trabzonspor ile Crystal Palace paylaşmıştı.Gelişi Sturridge iddialarının gölgesinde kalan ve kiralama bedeli olarak 375 bin Euro ödenen #Sörloth, kariyerinin performansını sergilediği Trabzonspor’a derin izler bırakarak veda etti #KuzeyinKralı 👑 pic.twitter.com/kYSwCutSZk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2020

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: İlk hak Trabzonspor'undur Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Sörloth'u ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu."Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübü'nündür" diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübü'nden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır" ifadesini kullandı.Gelişi Sturridge iddialarının gölgesinde kalan ve kiralama bedeli olarak 375 bin Euro ödenen #Sörloth, kariyerinin performansını sergilediği Trabzonspor’a derin izler bırakarak veda etti #KuzeyinKralı 👑 pic.twitter.com/kYSwCutSZk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2020 "Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur"Sörloth'un menajerinin ismi ve ülkesinin yanlış yazıldığını da dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Bu oyuncunun menajeri Norveçli Morten'dir. Sörloth, gittiği zaman belirli bir süre orada adaptasyon sorunu yaşayacağını biliyordu. 7-8 maç oynadı. Leipzig gibi takımda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadı diye dönüp başka bir takım arayışına girecek yapıda bir oyuncu değil. Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur. Belirli bir süre geçtikten sonra Yusuf Yazıcı gibi takımda kendisine yer bulacak olup adından söz ettirecektir. Sörloth, savaşçı bir yapıya sahip oyuncudur. Ben bu çıkan haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıttığına da inanmıyorum."Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?