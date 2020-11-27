Almanya'da gündem Sörloth: Öz güvensiz çıktı​

Trabzonspor'da gol kralı olduktan sonra 20 milyon euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da tartışma konusu oldu. Alman basınında 24 yaşındaki oyuncunun performansının yeterli olmadığı vurgulanırken, eskiden Bundesliga'da oynayan Jan-Aage Fjörtoft, Sörloth'un Haaland kadar öz güveni olmadığını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kiraladığı ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga'da istediğini bulamadı. Bu sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Sörloth, henüz gol sevinci yaşayamadı. 7 kez Bundesliga, 2 kez de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve henüz fileleri havalandıramayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili hayal kırıklığı da artmaya devam ediyor.
"Haaland ile Sörloth'u karşılaştırmak haksızlık"
Eski Bundesliga forvet oyuncusu Jan-Aage Fjörtoft, Sörloth'un yaşadığı durumla ilgili konuştu. Fjörtoft, "Yeni bir ülkeye taşındı, burada yeni bir taktik anlayışı var ve eğitim veya antrenman eksiği bulunuyor. Erling Haaland gelir gelmez goller atmaya başladı ama Sörloth'u onunla karşılaştırmak haksızlık çünkü Haaland, Lewandowski'den sonra dünyanın en iyi 2. forveti. Haaland çok iyi bir öz güvene sahip ancak Sörloth değil. Ona 20 milyon veren Nagelsman nihayetinde onda bu potansiyeli gördü, elbet bunu ondan çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.
Almanya'da Haaland-Sörloth karşılaştırmaları yapılıyor
Alman basınında çıkan haberlerde Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland ile RB Leipzig'in forveti Alexander Sörloth arasındaki karşılaştırmalar devam ediyor. Çıkan haberlerde, "Her Norveçli santrfor Haaland değil. Alexander Sörloth Leipzig’de bir türlü açılışı yapamıyor" ifadeleri kullanırken, yıldız oyuncunun fileleri havalandıramadığından dert yakınılıyor.
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