Fenerbahçe’de devre arasında Alper Potuk ile yollar ayrılacak. Yönetim 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralamak istiyor. Sportif direktör Damien Comolli, Alper Potuk’a teknik heyetin kendisini kadroda düşünmediğini söylerken, Ozan Tufan örneğini gösterdi ve kendisi için en iyi seçeceğin kiralık olarak başka takıma giderek daha güçlü bir şekilde dönmek olduğunu vurguladı.

Yönetim, Alper Potuk’un kiralık olarak gitmesi için baskı yapıyor. Ancak maaşında yüzde 40 indirim yaptıktan sonra kendisinden kulüp bulması istenen Alper Potuk, yönetimin bu tavrı nedeniyle oldukça rahatsız olurken takımda kalacağını iletti. Yönetim ise gelen kiralama tekliflerini değerlendiriyor.

Derbide fotoğrafa girmedi

Alper Potuk’un antrenmanlarda yüzü gülmüyor. Teknik heyetin kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcu maçların ardından soyunma odasından ilk çıkan isim oluyor. Alper, Beşiktaş derbisinde sevinç fotoğrafında da yer almadı. Kadroda yer almayan kaleci Abdullah, Muhammed gibi gençler derbi sevincinde yer almasına rağmen Alper Potuk’un fotoğrafta olmamasının yönetime bir tepki olduğu belirtildi.

Bunları hak etmedim

Alper Potuk, takımdan gönderilmek istenmesi karşısında oldukça mutsuz. Kendisine büyük bir haksızlık yapıldığını düşünen Alper’in “Bana yapılan bu muameleyi hak etmedim” dediği öğrenildi.