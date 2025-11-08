Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün'ün 25 sayısı galibiyete yetmedi

Alperen Şengün'ün 25 sayısı galibiyete yetmedi

10:428/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.
Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti. Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.


Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.


Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı. Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.


Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.


Giannis Antetokounmpo Bucks'ı 41 sayıyla galibiyete taşıdı


Fiserv Forum'da oynanan maçta Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti. Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.


Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.


Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.

#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM 100 bin lira banka promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?