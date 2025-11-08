Alperen Şengün'ün 25 sayısı galibiyete yetmedi

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti. Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.

Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı. Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.