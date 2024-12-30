Alperen Şengün'ün double-double'ı yetmedi! Rockets Heat'e mağlup oldu

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Heat'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alarak "double-double" yapan Alperen, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Batı Konferansı'nda 21 galibiyet, 11 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Rockets'ta Dillon Brooks 22 ve Jalen Green, 19 sayı kaydetti. Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.